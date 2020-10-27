أبدى رافاييل لياو مهاجم فريق ميلان خيبة أمله إزاء تعادل الفريق مع ضيفه روما 3 / 3 مساء أمس الاثنين في ختام منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحقق ميلان أربعة انتصارات متتالية لينفرد بصدارة الدوري الإيطالي وكان على وشك تحقيق الانتصار الخامس أمس لكن روما عرقل انطلاقته بالتعادل في مباراة أمس.

وقال لياو /21 عاما/ الذي قدم عرضا قويا في مباراة أمس :"من المؤسف أننا لم نحقق الفوز. أعتقد أننا صنعنا العديد من الفرص، لكننا سنواصل العمل والمضي قدما في طريقنا."

وأضاف :"سنلعب من أجل الفوز بجميع المباريات والبقاء في القمة. أشعر بخيبة أمل لأننا كافحنا معا طوال المباراة، ولكن هكذا يمكن أن تكون كرة القدم."

وعن الثنائية التي سجلها النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لميلان في مباراة أمس ليرفع رصيده إلى ستة أهداف متصدرا قائمة هدافي الدوري، قال لياو :"إبراهيموفيتش يساعدنا نحن كلاعبين شبان، وأنا سعيد للغاية بهدفيه."

ورفع ميلان رصيده في الصدارة إلى 13 نقطة بفارق نقطتين أمام نابولي وساسولو، كما رفع روما رصيده إلى ثماني نقاط في المركز التاسع.