 لياو: عدم الفوز على روما مؤسف.. أشعر بخيبة أمل - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 12:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

لياو: عدم الفوز على روما مؤسف.. أشعر بخيبة أمل

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 12:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 12:26 م

أبدى رافاييل لياو مهاجم فريق ميلان خيبة أمله إزاء تعادل الفريق مع ضيفه روما 3 / 3 مساء أمس الاثنين في ختام منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحقق ميلان أربعة انتصارات متتالية لينفرد بصدارة الدوري الإيطالي وكان على وشك تحقيق الانتصار الخامس أمس لكن روما عرقل انطلاقته بالتعادل في مباراة أمس.

وقال لياو /21 عاما/ الذي قدم عرضا قويا في مباراة أمس :"من المؤسف أننا لم نحقق الفوز. أعتقد أننا صنعنا العديد من الفرص، لكننا سنواصل العمل والمضي قدما في طريقنا."

وأضاف :"سنلعب من أجل الفوز بجميع المباريات والبقاء في القمة. أشعر بخيبة أمل لأننا كافحنا معا طوال المباراة، ولكن هكذا يمكن أن تكون كرة القدم."

وعن الثنائية التي سجلها النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لميلان في مباراة أمس ليرفع رصيده إلى ستة أهداف متصدرا قائمة هدافي الدوري، قال لياو :"إبراهيموفيتش يساعدنا نحن كلاعبين شبان، وأنا سعيد للغاية بهدفيه."

ورفع ميلان رصيده في الصدارة إلى 13 نقطة بفارق نقطتين أمام نابولي وساسولو، كما رفع روما رصيده إلى ثماني نقاط في المركز التاسع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك