الحكومة الإسبانية تعتزم فرض ضرائب على الأكثر دخلا وتعزيز الإنفاق الاجتماعي

عرضت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء، خطة موازنتها لعام 2021، حيث من المتوقع فرض ضرائب أعلى على الأكثر دخلا وتخصيص مزيد من الأموال من أجل الإنفاق الاجتماعي في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء بيدور سانشيز وشريكه في قيادة الائتلاف نائب رئيس الوزراء بابلو اجليسياس أن الحكومة سوف ترفع الضرائب على الشركات والمواطنين الذين يتحصلون على أكثر من 200 ألف يورو ( 236 ألفا و 620 دولار) سنويا، بالإضافة إلى الأصول التي تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليون يورو.

وسيتم زيادة المساعدات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة لقطاع السياحة بنسبة 150%. كما سوف يتم رفع الانفاق على قطاع الصحة بنسبة 150%.

وقال سانشيز إن الهدف من هذه الإجراءات تخفيف تداعيات أزمة فيروس كورونا وتحديث الاقتصاد وتعزيز رفاهية الدولة. وقال اجليسياس إن الإجراءات تمثل نهاية للتقشف.

وتتوقع الموازنة أن يبلغ إجمالي الانفاق 1ر196 مليار يورو، تشمل مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 27 مليار يورو.

ومن المقرر أن يصل عجز الموازنة إلى 1ر14 % من إجمالي الناتج المحلي، بحسب صندوق النقد الدولي.

ومازال يتعين أن تحصل خطة الموازنة على موافقة البرلمان.