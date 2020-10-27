رئيس جامعة دمياط يتفقد سير الدراسة بمختلف الكليات

تفقد الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، سير العملية التعليمية بكليات الجامعة، في حرم الجامعة الجديد، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للعملية التعليمية.

وحرص دعدور، على تفقد معامل كلية التمريض التي تم افتتاحها، وتم التأكد من مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من حيث ارتداء الكمامات الواقية، وكذلك الالتزام بالتباعد الاجتماعي، كما تفقد كلية الحاسبات والمعلومات، وإحدى المحاضرات العملية بأحد المعامل، وإحدى محاضرات كلية الهندسة، برفقة طارق متولي القائم بعمل عميد كلية الهندسة، ونقل تحية الوزير لأبنائه وبناته طلاب وطالبات الجامعة، وهنأ الطلاب بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال إن ذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التي وجه بمتابعة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات بالأماكن المزدحمة.