صالة سوذبيس الأمريكية تفتتح مزادا على تمثال لـ«غرانداي فام آي» بـ90 مليون دولار

افتتحت صالة سوذبيست الأمريكية مزادًا على تمثال المرأة الواقفة غرانداي فام آي، بسعر مبدئى 90 مليون دولار للنحات السويسرى ألبيرتوجاكوماتي، والذي إذا تخطى سعر التمثال 100 مليون دولار سيصبح ثاني فنان يبيع 4 أعمال بسعر يتخطي الـ100 مليون دولار علي غرارالرسام الشهير بيكاسو.

ونقلت فرانس برس عن سوذبيس: "إن التمثال الذى يتخطي طوله المترين ونصف كان مصنوعًا بالأساس لتزيين أحد ميادين مانهاتن في نيويورك، ولكن لم يتم وضعه حتى الآن ليتم بيعه في المزاد".

وسينتهى المزاد الـ4 مساء بتوقيت جريننش لصاحب أعلي سعر مطروح بـ5% عن السعر الذى يليه، بينما إذا لم يتخطِ الفارق بين أول متنافسين فسيتم عمل جولة تالية من المزاد.

وسيتم المزاد بشكل سري أي لن يتم إعلان السعر النهائي للتمثال من قبل الصالة بينما يحق للمشتري إعلان السعر النهائي.

وقد بيعت 3 تماثيل خلال الـ10 سنوات الماضية لجيكوماتى بأسعار تتخطي 100 مليون دولار لتكون الأغلي عبر التاريخ بين جميع التماثيل وكان أغلاها تمثال إلهام أيو دوبت بأكثر من 141 مليون دولار.

وتقول بروك لامباتى نائبة مدير سوذبيس إن التمثال تتويج لأعمال جيكوماتى عن المرأة والذى بحجمه شديد الضخامة يجعل أي من الأشخاص قزمًا بجانبه؛ ليبرز المكانة الحقيقية للنساء في المجتمع وهو عمل ساحر يضع المرء حقًا في نوع رائع من الفن.

وأكدت بروك، أن بيع التمثال سيتبعه عدد من التخفيضات على الأعمال الفنية في صالة المزادات سوذبيس.