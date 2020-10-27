 لمياء كامل: قمة صوت مصر هدفها تسليط الضوء على إيجابيات الدولة المصرية - بوابة الشروق
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لمياء كامل: قمة صوت مصر هدفها تسليط الضوء على إيجابيات الدولة المصرية

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 3:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 3:28 م

قالت لمياء كامل، مؤسس قمة صوت مصر والرئيس التنفيذي لشركة «سي سي بلاس»، إن قمة صوت مصر عبارة عن مبادرة بدأت عام 2016.
وأوضحت كامل، في تصريحات لبرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يعرض على فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء، أنه يتم تنظيم حدث لقمة صوت مصر بشكل سنوي، مشيرة إلى تنظيم أربع دورات حتى الآن.
وأضافت أن أهداف المبادرة تقوم على أساس تسليط الضوء على إيجابيات الدولة المصرية، ممثلة في القيادة السياسية والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛ للوصول إلى الهوية الوطنية أو الشخصية المصرية.
وأشارت إلى تدشين قمة مصر لشراكات استراتيجية كثيرة في الداخل والخارج، مضيفة أنه كان من بين هذه الشراكات شراكة استراتيجية مع جامعة الدول العربية عام 2019.


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