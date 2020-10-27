منع مواطن تركي من السفر لانتقاده حكومة أردوغان

قال موقع "بيرجون" التركي، اليوم الثلاثاء، إن الأمن التركي اعتقل المواطن إسماعيل دميرباش، من منزله، بعد انتقاده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية، عبر أحد البرامج التليفزيونية في شوارع مدينة أنطاليا جنوب البلاد.

وأضاف الموقع أن دميرباش كان قد قال في حديثه مع برنامج تليفزيوني في الشارع: "أنا حزين على الحال الذي وصلت له بلادي.. سأستمر في قول ما أعرفه".

وأكد دميرباش خلال البرنامج ضرورة توجه تركيا إلى انتخابات مبكرة؛ من أجل التخلص ممن وصفهم بـ"مصاصي الدماء الذين يعيشون في ظل هذا النظام الحالي"، مشيرًا إلى أن أردوغان ينفق من ميزانية سرية دون مسائلة أي أحد.

كما اتهم رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألتين، بتضليل الرأي العام واختراق عقول الناس، من خلال نظام دعاية شبيه بما اتبعه بول جوزيف جوبلز في ألمانيا النازية، على حد تعبيره.

وأوضح أنه تعرض للضغط خلال احتجازه، ذاكرًا أن قوات الأمن وجهت له تهمة "الوهابية"، وأنهم قالوا له إن هناك من أملى عليه هذا الكلام وأنه كررها أمام الكاميرا.

وكشف أمام النيابة أنه تحدث في ضوء حرية التعبير إلا أن النيابة أصدرت في حقه قرارًا بمنع السفر ومغادرة البلاد، وقال في تعليقه: "سأستمر في قول ما أعرفه صحيحًا، سأستمر في الانتقاد، وسأذهب لهم إن استدعوني إلى مديرية الأمن، لن أهرب فأنا لست إرهابيًا، يريدون أن تخاف أسرتي ومن حولي.. عاملوني معاملة الإرهابيين.. يحاولون تخويفنا لأننا ندافع عن الجمهورية التركية".