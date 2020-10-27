عمران: 34% بالقيادة الوسطى في «الرقابة المالية» من النساء

قال دكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التركيز في المستقبل سينصب على إدارة تحديات الحاضر التي قد تعوق التحول نحو الاستدامة، مشيرًا إلى أن مسؤولية إدارة الهيئة تحتم عليه إعداد سوق لواقع جديد، والبدء في توظيف المزيد من الإناث حتى تصبح الهيئة أول مؤسسة حكومية رقابية مستدامة عملت على مقاربة نسبة عدد الإناث إلى نسبة الذكور الحالية بين العاملين بها، وذلك بعد أن كشف الوضع الحالي عن احتلال المرأة لنسبة 20% من مناصب رؤساء الإدارات المركزية ونسبة 37% من مناصب مديري العموم، و34% من المديرين الذين يعتبروا الإدارة الوسطى بالهيكل التنظيمي، و65% من المتدربين الجدد.

وأعرب رئيس الهيئة، عن اعتزازه بإدارة الرقابة المالية دفة تعزيز الاستدامة، ومناصرة ضرورة دمجها في القطاع المالي غير المصرفي بشكل استباقي منذ عام 2018.

وأضاف عمران، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن إطلاق الهيئة لتطبيقها الذكي "تمكين المرأةEmpowering Women" على نظام التشغيل المجاني "أندرويد" لأجهزة الهواتف الذكية النقالة، والحواسب اللوحية يمثل نقلة نوعية لجهود الهيئة المستمرة في التحول الرقمي، ودعم وتمكين المرأة، لما تمثله تلك المنصة الإلكترونية من رافد موضوعي يتيح قاعدة بيانات تضم كوادر نسائية، ذات خبرات متعددة، أمام الشركات للتيسير وزيادة فرصة الاختيار بينهن لشغل مقعد بمجالس إدارة الشركات، وتغيير نمط تعيين أعضاء مجالس الإدارة بالخروج من دائرة التوصيات الضيقة بين الشركاء.