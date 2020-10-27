دبي تستضيف أكبر مؤتمر دولي للذهب الشهر المقبل بمشاركة 33 دولة

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تستضيف مدينة دبي في دولة الإمارات الشهر المقبل المؤتمر العالمي للذهب وهو أكبر حدث دولي متخصص في القطاع.

وتقام جلسات المؤتمر يوم 23 نوفمبر المقبل بمشاركة كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الذهب بمختلف مجالاته، بما فيها المناجم والمصافي ومنصات التداول، بحضور شخصيات حكومية وممثلين من الجهات الناظمة للقطاع من جميع أنحاء العالم.

ويدمج المؤتمر بين تقنيات التواصل المرضي والحضور المباشر، وسط تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الشيخ خالد آل حامد رئيس الشركة المنظمة للمعرض، في بيان اليوم الثلاثاء إنه "سيتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على الإمكانات والفرص التي تزخر بها صناعة الذهب وآفاق تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للقطاع".

وسيشهد المؤتمر بحث ومناقشة حزمة من القضايا المرتبطة بجميع المجالات التي يشملها القطاع بدءا من تجارة الذهب وفرص الاستثمار والمشاريع المشتركة مرورا بالاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية وصولا إلى التكرير والتعدين وصناعة المجوهرات وتجارة السبائك وفرص البيع بالتجزئة حول العالم وفي الإمارات.

وأضاف أن الحدث سيشهد مشاركة وزراء ودبلوماسيين وكبار الشخصيات العاملة في القطاع من إفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وتعرض الجلسات أول عملة رقمية ذهبية مدعومة بالذهب في العالم ومنصة السوق الرقمية للأعمال المرتبطة بالذهب للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنظيم جلسات لـ33 دولة مشاركة في الحدث بما فيها إسرائيل.

وسيشهد المؤتمر الكشف عن برامج مبتكرة تشمل سوقا رقميا لتجارة الذهب، وسيتاح للمشاركين استكشاف الفرص والاستثمارات المتاحة على مستوى العالم والتواصل مع أكبر الجهات والشخصيات الرئيسية العاملة في صناعة الذهب العالمية.