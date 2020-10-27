البديل الألماني يعلن اعتزامه التصدي بكل قوة لإغلاق ثان في البلاد

أعلن حزب (البديل من أجل ألمانيا) الألماني اعتزامه التصدي بكل قوة لإغلاق ثان في البلاد بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه الكسندر جاولاند، رئيس الحزب اليميني الشعبوي، اليوم الثلاثاء قبل يوم واحد من المشاورات التي تعتزم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إجراءها مع رؤساء حكومات الولايات غدا الأربعاء لبحث كيفية مواجهة تفاقم تطورات وباء كورونا في المرحلة الحالية.

وقال جاولاند إن "الضرر الهائل (الذي سينجم عن الإغلاق) غير متناسب مع الفائدة التي يمكن إثباتها".

ورأى جاولاند أن المسؤولين حاولوا إخفاء عجزهم في مواجهة "ارتفاع موسمي في أعداد الإصابات" من خلال "مطالب أكثر صرامة"، وأعرب عن اعتقاده بأن ما يفعله المسؤولون "ليس أكثر من عمل خطير" سيتسبب في إحداث أضرار اقتصادية كبيرة.