ارتفاع معدل البطالة في إسبانيا خلال الربع الثالث لأعلى مستوى منذ 2018

أفاد مكتب الإحصاء الوطني في إسبانيا اليوم الثلاثاء بارتفاع معدل البطالة في البلاد خلال الربع الثالث إلى أعلى مستوى له منذ مطلع عام 2018، حيث ألقت جائحة كورونا بظلال ثقيلة على سوق العمل.

وارتفع معدل البطالة إلى 26ر16% في الربع الثالث مقابل 33ر15% في الربع الثاني.

وهذا هو الفصل الثالث على التوالي الذي يسجل زيادة في البطالة، كما أن المعدل جاء أعلى مما توقعه الاقتصاديون عند 9ر15%.

وبلغ المعدل أعلى مستوى له منذ الربع الأول من 2018 عندما سجل 74ر16% .

وارتفع عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا إلى 722ر3 مليون مقابل 368ر3 مليون في الربع السابق.

وفي الوقت نفسه، زاد التوظيف بمقدار 569600 إلى 176ر19 مليون في الربع الثالث.