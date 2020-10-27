الري السودانية: عقد اجتماع بالخرطوم لبحث تحقيق تقدم ملموس بملف سد النهضة

قالت وزارة الري السودانية إن مصر وإثيوبيا والسودان اتفقت على عقد اجتماع متابعة تدعو له الخرطوم قريبا؛ لبحث سبل تحقيق تقدم ملموس بمفاوضات سد النهضة.

وأشارت إلى التأكيد خلال مفاوضات سد النهضة على أن العملية التفاوضية هي السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

ولفتت وزارة الري السودانية إلى أن الدول الثلاث اتفقت على أن يتم العمل خلال هذا الأسبوع على وضع جدول أعمال واضح ومفصل، لمسار التفاوض بشأن سد النهضة.

وعقد وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعا افتراضيا، اليوم الثلاثاء، برعاية الاتحاد الإفريقي، لبحث سبل استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي، وذلك بدعوة من دولة جنوب إفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.