مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: يجب تكثيف الجهود لمكافحة الأوبئة وتغير المناخ

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اختتم رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارته إلى ألمانيا والتي استمرت يومين.

وذكرت مصادر في الوكالة الدولية اليوم الثلاثاء أن جروسي أكد لكبار المسئولين الألمان ضرورة تكثيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لجهودها للمساعدة في مكافحة المشاكل العالمية الملحة مثل الأوبئة وتغير المناخ والتلوث البلاستيكي وحماية البيئة.

وأضافت المصادر أن مناقشات اليوم الثاني والأخير من زيارة جروسي الرسمية إلى برلين تطرقت إلى كيفية مساهمة العلوم والتكنولوجيا النووية المبتكرة في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والتي اتفق عليها قادة العالم قبل خمس سنوات بهدف بناء مستقبل أفضل للبشرية.

وأكدت المصادر أن ألمانيا ستظل حليفًا مهمًا للغاية وداعمًا لعمل الوكالة الدولية في تلبية أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى سجل ألمانيا العلمي وخبرتها والتزامها الراسخ بالتنمية المستدامة.

يذكر أن مباحثات جروسي في ألمانيا شملت لقاءات مع وزير الدولة للشئون الاقتصادية والطاقة أندرياس فيشت ووزير الدولة نوربرت بارثل ووزير الخارجية هايكو ماس.