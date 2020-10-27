بدء تحقيق قضائي بعد مقتل متظاهرين في نيجيريا

بدأت لجنة قضائية، اليوم الثلاثاء، تحقيقا في مقتل 51 مدنيا على الأقل خلال احتجاجات وقعت خلال الشهر الجاري ضد وحدة شرطة متهمة بأن لها تاريخا طويلا من الوحشية في نيجيريا.

وخلال الجلسة الأولى، التي تم بثها على الهواء مباشرة، اتهم المدعون أعضاء وحدة الشرطة الخاصة بمكافحة السرقة (سارس) بالتعذيب والسرقة والاعتقال بدون سبب.

وشكلت الحكومة اللجنة ردا على أعمال القتل والعنف في وقت سابق من هذا الشهر عندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع في أنحاء الدولة الواقعة في غرب إفريقيا للمطالبة بحل وحدة (سارس).

وقال الرئيس محمدو بوهاري الأسبوع الماضي إن 51 مدنيا قتلوا خلال الاحتجاجات، كما لقي 11 شرطيا و7 جنود حتفهم، ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 69.

كما تعهد بوهاري بتنفيذ إصلاحات شاملة للشرطة.

وقالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان إن لديها أدلة على استخدام قوات الأمن "القوة المفرطة ... مما أدى إلى مقتل محتجين" في الأسابيع الماضية.

وبدأت الاحتجاجات في 8 أكتوبر لمطالبة السلطات بإلغاء سارس، بعد أن أثار مقطع فيديو يظهر ضابطا مفترضا من وحدة سارس يطلق النار على شاب في ولاية دلتا جنوب نيجيريا، حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.