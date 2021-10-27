الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ليبي متّهم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ليبي متّهم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين في مركز احتجاز في ليبيا.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء أن أسامة الكوني إبراهيم "يدير بحكم الأمر الواقع مركز احتجاز مهاجرين في الزاوية في ليبيا، حيث ارتكب هو أو أشخاص تحت إمرته تجاوزات فظيعة ضد مهاجرين، من بينها عمليات قتل وعنف جنسي وضرب".

ودعا بلينكن السلطات الليبية إلى "محاسبة" إبراهيم وآخرين متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدا التزام واشنطن بالعمل مع المجتمع الدولي واستخدام جميع السبل المتاحة لدعم الضحايا وتحديد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأفاد وزير الخارجية الأمريكي بأن إجراء اليوم يعزز مبدأ المحاسبة المساءلة ويكشف عن سوء المعاملة والاستغلال والعنف الذي يُرتكب ضد المهاجرين المستضعفين الذين يعبرون ليبيا سعياً وراء حياة أفضل.