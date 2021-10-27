صحيفة صينية تنتقد مقطعا عرضه فنان كوميديا غربي عن تايوان

انتقدت وسائل إعلام حكومية صينية مقطعا للكوميدي التلفزيوني جون أوليفر بشأن تايوان، وقالت إنه "زيف الحقائق" وضلل الجمهور بشأن الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين إقليما منشقا.



وقالت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية المملوكة للدولة في مقال رأي أمس: "لكونه عرْضا كوميديا يغطي أحيانا السياسة، فليس من المفاجئ أنه لم يأخذ القضية على محمل الجد".



وأضافت أنه مع ذلك فإن العرض كشف أن معظم الغربيين لا يعرفون سبب أهمية قضية تايوان، ولا يكترثون بها.



ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد سعى أوليفر من خلال المقطع إلى تبسيط العلاقة المعقدة بين الصين وتايوان للجمهور الأمريكي.



ومن خلال المزج بين التاريخ والثقافة الشعبية واللغة الحادة، خلص أوليفر إلى أن مصير الجزيرة يجب أن يُترك فقط لشعبها.



وتوجد بتايوان حكومة مستقلة ومنتخبة ديمقراطيا، إلا أن بكين تطالب مع ذلك بالسيادة على الجزيرة.