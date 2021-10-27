مصدر أمني ينفي أكاذيب تمرير سجناء «الإخوان» رسائل للدولة بدعوى المصالحة

نفى مصدر أمني صحة الادعاءات المغلوطة التي تحاول أن تُروج لها جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن قيام عناصرها السجناء بتمرير رسائل لمؤسسات الدولة بدعوى المصالحة.

وأكد المصدر الأمني أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً.