رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس رومانيا

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استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، رئيس جمهورية رومانيا كلاوس يوهانيس، والوفد المرافق له، والذي يزور مصر حالياً.

وناقش الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

ورحب عبد الرازق بضيفه، مؤكداً أن تلك الزيارة تعتبر تكريماً وتوطيداً للعلاقات التاريخية بين مصر ورومانيا.

وأعرب عن تطلعه بأن تشهد مزيداً من التطور في مختلف المجالات وتعزيز آليات التعاون برلمانياً واقتصادياً وثقافياً وسياحياً خاصة في ظل العلاقات الأخوية المميزة بين الرئيس السيسي والرئيس يوهانيس.

من جهته، أعرب رئيس الجمهورية الروماني عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدا بالحفاوة التي قوبل بها في مصر والتي تحظى لديه ولدى المواطن الروماني بتقدير شديد قيادة وشعبا.

وأكد أهمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في ظل وجود علاقات تاريخية وثيقة تمتد إلى 115 عاما.

ووجه الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، الدعوة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ لزيارة البرلمان الروماني لتوطيد العلاقة بين أعضاء المجلسين، ذاكرا أن الدبلوماسية البرلمانية على ذات القدر من الدبلوماسية السياسية وأن ذلك سيساهم في دفع وتطوير العلاقات بين مصر ورومانيا في مختلف الأوجه.