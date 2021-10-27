المرصد السوري: دخول أكثر من 200 آلية تركية إلى ريف إدلب الليلة الماضية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الثلاثاء دخول أكثر من 200 آلية تركية من معبر خربة الجوز في ريف إدلب الغربي على دفعتين في أقل من ساعة، حيث دخلت 100 آلية تركية كدفعة ثانية بعد أن سبقها دخول رتل يتألف من 100 آلية تركية وانتشر في ريف إدلب الغربي وجبل الزاوية في ريف إدلب.

وأفاد المرصد بأن الرتل التركي يضم آليات تحمل مواد لوجيستية وعسكرية، وأنه اتجه نحو النقاط التركية في جبل الزاوية وريف إدلب الغربي.

وذكر المرصد أنه "مع تجدد استقدام التعزيزات العسكرية التركية، يرتفع إلى أكثر من 555 عدد الآليات والشاحنات العسكرية المحملة بالسلاح الثقيل من مدفعية ودبابات، التي دخلت إلى منطقة /بوتين-إردوغان/ عقب التصريحات المتبادلة بين روسيا وتركيا أواخر أيلول (سبتمبر) 2021، بما يخص محافظة إدلب ومخاوف تركيا من عملية عسكرية مفاجئة لروسيا والنظام (السوري) على إدلب".

وكان المرصد ذكر أمس الثلاثاء دخول رتل تركي من معبر كفرلوسين بريف إدلب الشمالي، إلى نقاط المراقبة الموجودة في عمق محافظة إدلب، ويتألف الرتل من 30 آلية، تحمل كتلا إسمنتية ومعدات لوجيستية وذخيرة.