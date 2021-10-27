شركة ميرك توقع اتفاقا لتوسيع الوصول إلى دواء واعد مضاد لكورونا

توصلت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "ميرك آند كو" إلى اتفاق يهدف إلى توسيع الوصول إلى الأقراص الواعدة المضادة لكوفيد- 19 التي طورتها على مستوى العالم، وهو اتفاق يأمل مناصرو قضايا الصحة أن يستحث شركات الأدوية الأخرى على اتباعها، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن شأن الاتفاق المبرم مع مجموعة براءات اختراع الأدوية المدعومة من الأمم المتحدة أن يساعد في إتاحة العلاج المضاد للفيروسات في أكثر من 100 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل إذا تمت الموافقة عليه، مما يسمح لشركات الأدوية المكافئة بالتقدم للحصول على تراخيص لصنع الدواء التجريبي، وفقا لبيان صدر اليوم الأربعاء.

ويأتي أول اتفاق للمنظمة لتوفير الوصول إلى تقنية مضادة لكوفيد- 19 في أعقاب مخاوف من أن الدول ذات الدخل المنخفض، التي تكافح من أجل الوصول إلى اللقاحات، ستتخلف مجددا فيما يتعلق بأدوية كوفيد- 19.

ولن تتلقى شركة ميرك وشركاؤها رسوما مالية طالما تصنف منظمة الصحة العالمية كوفيد- 19 باعتباره حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.