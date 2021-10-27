كوريا الجنوبية تسجل مستوى قياسيا في انخفاض عدد المواليد خلال أغسطس

انخفض عدد المواليد في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي في أغسطس، حسبما أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، مما يسلط الضوء على مشكلة انخفاض معدل المواليد بشكل مزمن في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.

ونقلت الوكالة عن بيانات جمعتها هيئة الإحصاءات الكورية أن إجمالى 22291 طفلا ولدوا في أغسطس بانخفاض 5ر0% عن الشهر نفسه من العام السابق.

وسجلت أدنى حصيلة خلال شهر أغسطس منذ أن بدأت البلاد في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1981.

ويقول خبراء إن كوريا الجنوبية تعاني من انخفاض مستمر فى معدل المواليد حيث يعزف الكثير من الشباب عن الزواج وإنجاب الأطفال وسط صعوبات في الحصول على عمل لائق وارتفاع أسعار المساكن بشكل كبير وتغير الأعراف الاجتماعية.