لجنة برلمانية برازيلية توصي بتوجيه اتهام للرئيس

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وجهت لجنة برلمانية برازيلية اتهامات خطيرة للرئيس جايير بولسونارو على خلفية الوضع المدمر لجائحة كورونا، وأوصت بتوجيه اتهامات له.

وصوتت اللجنة أمس الثلاثاء، بواقع 7 أصوات مقابل أربعة لصالح الموافقة الرسمية على تقرير اللجنة النهائية بشأن سياسات بولسونارو المتعلقة بجائحة كورونا، وذلك بعد تحقيق استمر ستة أشهر.

ويوجه التقرير لبولسونارو تسع اتهامات، تتراوح ما بين الخداع إلى الاتهام بارتكاب جرائم ضد الانسانية. كما أوصت اللجنة باتهامه بالتقصير.

وقال النائب رينان كالهيروس المسؤول عن وضع التقرير الأسبوع الماضي أثناء تقديمه إن لجنة التحقيقات أثبتت تورط الرئيس في وقوع آلاف من حالات الوفاة بفيروس كورونا.

ويشار إلى أن البرازيل سجلت ثالث أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند، بواقع 22 مليون حالة.

وقد تجاوزت حصيلة الوفيات في البرازيل مؤخرا 600 ألف حالة.

وبالإضافة لبولسونارو، أوصى التقرير المؤلف من 1300 صفحة بتوجيه اتهامات للعشرات من الأشخاص، بينهم ثلاثة من أبناء الرئيس وشركتين.

وام يتضح بعد عواقب هذا التقرير، وما إذا كانت التوصيات ستؤدي لتوجيه تهم جنائية.