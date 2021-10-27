صندوق النقد: نراقب الوضع في السودان ومن السابق لأوانه التعليق على التطورات

قال صندوق النقد الدولي، إنه يراقب الوضع في السودان، لافتًا إلى أنه من السابق لأوانه التعليق على التطورات الحادثة في البلاد، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وكان القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد أصدر أمس الثلاثاء، قراراً بحل كافة اللجان التسيرية في كل مؤسسات الدولة، وفي النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي.

وفي وقت سابق، أعلن البرهان حل المجلس السيادي، الذي يضم في عضويته أعضاء من المدنيين والعسكريين والذي تأسس لتوجيه البلاد صوب الديمقراطية في أعقاب الإطاحة بعمر البشير في انتفاضة شعبية قبل عامين.

كما أعلن البرهان فرض حالة الطوارئ، وقال إن القوات المسلحة تحتاج لحماية الأمن، ووعد بإجراء انتخابات في يوليو 2023 وتسليم السلطة لحكومة مدنية حينذاك.