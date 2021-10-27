رئيس أرمينيا يبدأ زيارة عمل تاريخية للسعودية

بدأ رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، اليوم الأربعاء، زيارة عمل رسمية للمملكة العربية السعودية.

وذكرت رئاسة الجمهورية الأرمينية، اليوم الأربعاء، أن هذه الزيارة بمثابة صفحة فريدة في تاريخ العلاقات الأرمينية-العربية وخاصة العلاقات الأرمينية-السعودية.

وأضاف مكتب رئاسة الجمهورية: "هذا الحدث غير المسبوق هو نقطة تحول في علاقات أرمينيا الدولية، ففي ظل حالة عدم وجود علاقات دبلوماسية بين أرمينيا والمملكة العربية السعودية، إذ لم يقم أي مسؤول أرمني بزيارة هذا البلد منذ استقلال أرمينيا، اتخذ رئيس أرمينيا خطوة تاريخية بزيارة لهذا البلد والتي تتمتع بأهمية خاصة في العالم العربي والإسلامي".