أعلن عربي عبد الحليم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، ضبط 12.5 طن سكر وأعلاف مجهولة المصدر، وغلق 3 مصانع بمدينة طوخ، خلال حملات نفذتها المديرية خلال يومين.

وأضاف عبد الحليم، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الحملة أسفرت عن ضبط 4طن و200كيلو سكر مجهول المصدر ، 240كيلو لحوم وداوجن غير صالحة للاستخدام الآدمي، 8 أطنان أعلاف مجهولة المصدر، وأغذية متنوعة مجهولة المصدر، كما تم ضبط 250 كمامة مجهولة المصدر و300 علبة كريم مجهولة المصدر.

ومن جانبه، أوضح مجدي عبد الكريم مساعد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، تحرير 30 مخالفة لمحال غير مرخصة، وغلق 3 مصانع بمدينة طوخ، مشيرًا إلى تحويل هذه المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.