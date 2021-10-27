 السودان.. البرهان يكلف جرهام عبدالقادر بتسيير مهام وكيل وزارة الثقافة والإعلام - بوابة الشروق
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السودان.. البرهان يكلف جرهام عبدالقادر بتسيير مهام وكيل وزارة الثقافة والإعلام

الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان
الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 6:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 6:28 م

أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارًا بتكليف جرهام عبد القادر بتسيير مهام وكيل وزارة الثقافة والإعلام، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وكان القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد أصدر أمس الثلاثاء، قراراً بحل كافة اللجان التسيرية في كل مؤسسات الدولة، وفي النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي.

وفي وقت سابق، أعلن البرهان حل المجلس السيادي، الذي يضم في عضويته أعضاء من المدنيين والعسكريين والذي تأسس لتوجيه البلاد صوب الديمقراطية في أعقاب الإطاحة بعمر البشير في انتفاضة شعبية قبل عامين.

كما أعلن البرهان فرض حالة الطوارئ، وقال إن القوات المسلحة تحتاج لحماية الأمن، ووعد بإجراء انتخابات في يوليو 2023 وتسليم السلطة لحكومة مدنية حينذاك.

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