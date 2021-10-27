أوبر: هيرتز تعتزم توفير 50 ألف سيارة كهربائية من تسلا للسائقين في أمريكا

ذكرت شركة خدمات النقل الذكي الأمريكية أوبر تكنولوجيز، أن شركة تأجير السيارات الأمريكية هيرتز ستتيح ما يصل إلى 50 ألف سيارة كهربائية من إنتاج شركة تسلا للسائقين الذين يعملون لحساب أوبر بحلول 2023.

واعتبارا من أول نوفمبر المقبل سيكون في مقدور السائقين استئجار سيارات تسلا من خلال برنامج التأجير الخاص بشركة تسلا في مدن لوس أنجليس وسان فرانسيسكو وسان دييجو وواشنطن دي.سي في الولايات المتحدة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، إلى أن تأجير سيارات تسلا من شركة هيرتز سيبدأ من 334 دولار أسبوعيا مع إمكانية خفض مقابل الإيجار إلى 299 دولار أسبوعيا أو أقل بمرور الوقت.

كانت هيرتز قد طلبت أمس شراء 100 ألف سيارة كهربائية من شركة تسلا.



