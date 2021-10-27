هونج كونج تمرر قانون الرقابة على الأفلام وتكبح حرية التعبير مجددا

من المتوقع أن تحظر هونج كونج الأفلام التي تتعارض مع قانون الأمن القومي الذي صاغته بكين، في أحدث حملة إجراءات صارمة ضد حرية التعبير في المركز المالي الآسيوي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يعدل برلمان المدينة الخالي من المعارضة مشروع قانون الرقابة على الأفلام اليوم الأربعاء، حيث يتم تحويل مراقبي الأفلام إلى حماة لقانون الأمن عبر فرض عقوبات تصل إلى دفع غرامة قدرها مليون دولار من عملة هونج كونج (130 ألف دولار أمريكي) والسجن لمدة ثلاث سنوات لمن يقومون بعرض المحتوى غير المعتمد.

ويتيح التعديل للمراقبين تفتيش مكان يعرض فيلما، دون الحاجة لأمر قضائي، وكذلك مكاتب شركة أو نادي خاص، كما تمكِّن القواعد الجديدة هيئة الرقابة على الأفلام من المطالبة بمزيد من المعلومات حول العرض.

وتدور تساؤلات حول كيفية تأثير التعديلات على خدمات البث مثل نتفليكس، التي تقدم فيلما وثائقيا عن الناشط الطلابي جوشوا وونج في هونج كونج، على سبيل المثال.