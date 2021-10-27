إزالة 24 حالة تعد بمساحة 17073 مترا في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأوضح آمنة أن مدن ومراكز المحافظة شهدت عددًا من الحملات لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 24 حالة تعدٍ في 5 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 17073 مترًا، منها تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 8000 متر تابعة لهيئة الصرف بحوش عيسى عبارة عن أراضي مزروعة، وتنفيذ 6 قرارات إزالة بمساحة 7200 متر ولاية هندسة الصرف بالمحمودية.

وأشار إلى تنفيذ إزالة 11 قرارًا على مساحة 1343 مترًا بكوم حمادة، وإزالة حالة تعدٍ بالبناء على أراضي زراعية بمساحة 270 مترًا في عزبة الحلواني التابعة لقرية المعدية بإدكو عبارة عن شده خشبية، وإزالة مخالفة بمساحة 260 مترًا عبارة عن قواعد خرسانة بنطاق قرية دمسنا بأبو حمص.