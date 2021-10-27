أوقاف الإسكندرية تطلق دورة في اللغة العربية لمائة إمام

أعلن الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الأربعاء إطلاق فاعليات دورة في اللغة العربية لمائة إمام بالمركز الثقافي بمسجد الإمام محمد عبده، في إطار سعي الوزارة لصقل مهارات الأئمة علميا وثقافيا.

وقال خشبة إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمثل هذه الدورات التي تعتني باللغة العربية لتخريج جيل من الأئمة على قدر كبير من الإلمام بدقائق اللغة العربية التي هي لغة القرآن، ليكون قادرا على فهم النصوص القرآنية والنبوية فهما صحيحا.

وأشار إلى اختيار المحاضرين على أعلى مستوى للوصول إلى الثمرة المرجوة من هذه الدورات، مضيفا أن هناك إقبالاً كبيراً من الأئمة على هذه الدورات مع الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.