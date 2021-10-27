محافظ الوادي الجديد يبحث مع وفد ألماني مشروع إنشاء مصنع أخشاب «MDF»

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بوفد إحدى الشركات الألمانية، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع لإنشاء مصنع لإنتاج أخشاب "mdf" من مخلفات النخيل.

وأكد الزملوط مناقشة ودراسة متطلبات تنفيذ المشروع والخطوات التنفيذية اللازمة، وعرض نتائج إختبار جودة عينات المخلفات التي تم إرسالها لألمانيا، مشيرًا إلى أن النتائج أكدت صلاحية وجودة العينات في إنتاج أخشاب عالية الجودة، فضلًا عن الحد من مخاطر هذه المخلفات وتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة.