 محافظ الوادي الجديد يبحث مع وفد ألماني مشروع إنشاء مصنع أخشاب «MDF» - بوابة الشروق
الأربعاء 27 أكتوبر 2021 8:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟


النتـائـج تصويت

محافظ الوادي الجديد يبحث مع وفد ألماني مشروع إنشاء مصنع أخشاب «MDF»

عمرو بحر
نشر في: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 7:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 7:48 م

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بوفد إحدى الشركات الألمانية، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع لإنشاء مصنع لإنتاج أخشاب "mdf" من مخلفات النخيل.

وأكد الزملوط مناقشة ودراسة متطلبات تنفيذ المشروع والخطوات التنفيذية اللازمة، وعرض نتائج إختبار جودة عينات المخلفات التي تم إرسالها لألمانيا، مشيرًا إلى أن النتائج أكدت صلاحية وجودة العينات في إنتاج أخشاب عالية الجودة، فضلًا عن الحد من مخاطر هذه المخلفات وتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك