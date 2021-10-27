كيف تحقق مصر معدلات نمو تفوق 5%؟ مدير النقد الدولي بالشرق الأوسط يوضح

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الدكتور جهاد أزعور، إن العودة لتحقيق معدلات نمو تفوق الـ5% أحد أهداف البرنامج الاقتصادي الذي وضعته مصر، موضحًا أن الأمر ضروري لخلق فرص عمل كافية واستيعاب القدرات الشابة التي تدخل سنويًا لسوق العمل.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء، أن تحقيق الأمر يتطلب المحافظة على الاستقلال الاقتصادي، والإبقاء على السياسة المالية الهادفة إلى تقليل العجز، والسياسة النقدية الهادفة إلى تقليل مستوى ومخاطر التضخم، إضافة إلى تسريع الخطط وبرامج الإصلاح الهيكلي.

وذكر أن الأمور الماضية من شأنها رفع مستوى إنتاجية الاقتصاد وقدرته على التنافسية العالمية واستقطاب الاستثمارات العالمية وخاصة القطاعات الواعدة اقتصاديًا، مؤكدًا أن كل تلك الإجراءات ستساهم بتأمين مستويات أعلى من النمو.

وشدد على أهمية التحوط لأي مخاطر قد تتأتى من المتغيرات المالية الاقتصادية العالمية، والحفاظ على الاستقرار والتنبؤ لأي متغيرات على مستويات الفائدة العالمية أو الصعيد المالي التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أهمية استقطاب فرص الاستثمار الأجنبي التي تستثمر بقطاعات الاستثمار المباشر، وخاصة أنه كان ضئيلًا نسبيًا في المنطقة خلال الـ10 سنوات الماضية، مشددًا على أهمية العمل على تحسين مناخ الاستثمار ورفع مستوى الإنتاجية، والعمل على وضع استقرار تشريعي يشجع المستثمرين الأجانب والمصريين؛ نظرًا لوجود قدرات وكفاءات عالية.

وذكر أن هناك قطاعات جديدة كالتكنولوجيا والمرتبطة بالاقتصاد الرقمي، التي من ممكن أن تساهم في مصر؛ للعب دور أكبر على الصعيدين الإقليمي والقارة الإفريقية.