تدشين أولى ليالي أضواء القناة بمحافظة السويس

أكد الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، أنه تم تدشين ليالي أضواء القناة بمحافظة السويس، والتي تقدم من خلالها مواهب أبناء السويس الفنية وإبداعاتهم في الموسيقى والغناء والفنون شعبية من خلال الفرق التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وذلك فى محاولة لاستعادة جماليات زمن الفن والطرب الأصيل بدعم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.



وقال نبيل، في بيان اليوم الأربعاء، إن اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، أبدى استعداد كبير لتبني مواهب أبناء السويس وتقديمها للمجتمع السويسي من خلال مواقع وزارة الثقافة بالمحافظة، في ظل أن الهدف الأكبر من عودة ليالي أضواء السويس هو تنمية المواهب واحتضانها وتدريبها لصقلها بشتى الإمكانات العلمية والعملية من خلال توفير مدربين وموسيقيين وآلات موسيقية وإقامة حفلات متنوعة ومتعددة؛ لإظهار هذه المواهب الشابة ومن منطلق العدالة الثقافية التي تنتهجها وزارة الثقافة من أجل استثمار الطاقات الإبداعية لأبناء الوطن في ربوعه على حد سواء، بالإضافة إلى أهمية نشر قيم الجمال من خلال الفنون المختلفة وتدعيم الجوانب الإيجابية في الشخصية المصرية من خلال الممارسات الثقافية الفنية والأدبية.



وأضاف نبيل، أن الحفل الأول بدأ كشعلة مضيئة في سماء السويس حيث ضمن فقرات متنوعة شملت عروض لفريق الكورال الأطفال التابع للشباب والرياضة بقيادة الفنان غريب مندور ثم عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية التي امتعت الجمهور بفنها وهي إحدى فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعرض لفرقة مطروح للفنون الشعبية التي قدمت فقرات تحمل تراثها المميز، وعرض لفرقة أسوان للفنون الشعبية والتي قدمت نموذج من التراث الأسواني بلوحة فنية أكثر من رائعة وهي إحدى فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعرض لفرقة الإسكندرية للفنون الشعبية وعرض التنورة وهي إحدى فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة بجانب مشاركة فرقة ثقافة السويس الموسيقى العربية التابع لفرع ثقافة السويس برئاسة أماني كمالي، وعرض فنى للفنان مجد القاسم.



وأشار نبيل، إلى أن ليالي أضواء القناة هي بداية لمشروع فني وأدبي كبير بمحافظة السويس، حيث أكد محافظ السويس على أهمية وجود وعروض مثل هذه الفرق ذات المستوى الراقي تقدم تراثها الجميل على مسرح ليالي أضواء القناة، وأن التراث السويسي عمران وهناك المزيد من الدعم لثقافة السويس.