التضخم الأساسي في أستراليا يتجاوز التوقعات

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ارتفع معدل التضخم الأساسي في أستراليا خلال الربع الثالث من العام الحالي بأكثر من التوقعات.

وذكر مكتب الإحصاء الأسترالي أن متوسط مقياس معدل التضخم الأساسي ارتفع خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 1ر2% مقابل 6ر1% خلال الربع الثاني.

كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 8ر1% فقط. وسجل معدل التضخم الأساسي خلال الربع الثالث أعلى مستوى له منذ 2015.

وعلى أساس شهري بلغ معدل التضخم الأساسي 7ر0% في حين كان المحللون يتوقعون 5ر0%.

في المقابل تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 3% سنويا مقابل 8ر3% خلال الربع الثاني.

في الوقت نفسه ارتفعت أسعار المستهلك خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني بنسبة 8ر0% وهو نفس معدل الارتفاع خلال الربع الثاني.