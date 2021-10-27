نيوزيلندا: «غزو خارج نطاق السيطرة» لغزلان برية وخنازير يدمر الغابات

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ذكرت جماعة معنية بالحفاظ على البيئة أن "غزوا خارج نطاق السيطرة" للغزلان البرية والخنازير والماعز يدمر غابات المستقبل في نيوزيلندا.

وأصدرت هيئة الغابات والطيور اليوم الأربعاء سلسلة من الخرائط من بيانات رسمية تظهر أن أراضي المحميات في البر الرئيسي لنيوزيلندا ، وكذا مناطق من أراضي الملكية الخاصة ، تتعرض لهجوم من الثدييات.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة كيفين هيج في بيان إن الهيئة دعت خطة المناخ الحكومية لتمويل أكبر برنامج للسيطرة على الغزلان والخنازير والماعز شهدته نيوزيلندا على وجه السرعة.

وأضاف: "عدد ومدى الغزلان البرية والخنازير والماعز في جميع أنواع الأراضي في جميع أنحاء نيوزيلندا وصل إلى مستويات الأزمة".

وتم إدخال أحد عشر نوعا من الغزلان والخنازير والماعز إلى نيوزيلندا منذ وصول الأوروبيين.