مجلس جامعة المنيا ينعى الدكتور رأفت محمد شاكر

نعى مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس الجامعة، ببالغ الحزن وعظيم الأسى، وقراءة الفاتحة على روح فقيد الجامعة الدكتور رأفت محمد شاكر نائب رئيس جامعة المنيا لشئون الدراسات العليا والبحوث، أحد أبرز رموزها وعلمائها، ونماذجها المتفردة التي لها بصمتها وإنجازاتها وعطائها.

وأعرب باسمه وباسم جميع منتسبي الجامعة عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، وسائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وطلابه الصبر والسلوان.

وكان الدكتور رأفت محمد شاكر نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون الدراسات العليا والبحوث، قد لفظ أنفاسه عن عمر يناهز 59 عاما، عقب تعرضه لأزمة صحية، وبعد أسابيع من توليه مهام عمله.

وأعلن رئيس جامعة المنيا، رحيل الفقيد، ونعى رحيله على الصفحة الرسمية للجامعة، مؤكدا أنه كان أحد علماء الكيمياء، وحصل على العديد من شهادات التقدير والجوائز المحلية والدولية.

وكان «شاكر»، قد عمل عضوًا بهيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة المنيا، ثم رئيسا لقسم الكيمياء بالكلية، ثم عميدا للكلية، ثم نائبا لرئيس جامعة المنيا لشئون الدراسات العليا والبحوث.