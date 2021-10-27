عمق رايو فايكانو جراح ضيفه برشلونة، بعدما ألحق به خسارته الثالثة في بطولة الدوري الإسباني والثاني على التوالي، بعدما تغلب عليه 1 / صفر اليوم الأربعاء في المرحلة الحادية عشر للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل أشبيلية 1 / 1 مع مضيفه ريال مايوركا.

بتلك النتيجة، واصل برشلونة الابتعاد عن صراع قمة ترتيب المسابقة، التي فقد لقبها في الموسمين الماضيين، بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز التاسع ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، ارتفع رصيد فايكانو، الذي حقق فوزه السادس في البطولة هذا الموسم، والثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، إلى 19 نقطة في المركز الخامس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وجاء هدف فايكانو الوحيد عن طريق النجم الكولومبي المخضرم رادميل فالكاو في الدقيقة 30، قبل أن يهدر برشلونة فرصة حصد نقطة التعادل على أقل تقدير، بعدما أضاع لاعبه الهولندي ممفيس ديباي ركلة جزاء في الدقيقة 73.

وبينما حافظ فايكانو على سجله خاليا من الهزائم على ملعبه في البطولة خلال الموسم الحالي، فإن برشلونة واصل عجزه عن تحقيق أي انتصار خارج قواعده خلال الموسم الحالي.

تأتي تلك الخسارة، لتضاعف جراح برشلونة، الذي مازالت جماهيره تشعر بالإحباط من خسارة الفريق 1 / 2 على ملعبه أمام منافسه التقليدي ريال مدريد في المرحلة الماضية.

من جانبه، أهدر أشبيلية نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه ريال مايوركا.

وارتفع رصيد أشبيلية إلى 21 نقطة في الصدارة مؤقتا، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه ريال بيتيس وريال سوسييداد، المتساويين معه في نفس الرصيد.

في المقابل، ارتفع رصيد مايوركا إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبادر أنتونيو سانشيز بالتسجيل لمايوركا في الدقيقة 23، فيما تعادل إيريك لاميلا لأشبيلية في الدقيقة 73.

وأنهى مايوركا المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه خاومي كوستا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بدأت مباراة برشلونة ومضيفه فايكانو بهجوم مباغت من الفريق المضيف، الذي كاد أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة عن طريق أوسكار تريخو، الذي أرسل تسديدة ساقطة (لوب)، خلف مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، المتقدم عن مرماه، لكن الحارس الألماني، أمسك الكرة بصعوبة بالغة.

وشعر لاعبو برشلونة بالحرج، وبدأوا مبادلة فايكانو الهجمات، وشهدت الدقيقة التاسعة التسديدة الأولى للفريق الكتالوني عن طريق ممفيس ديباي، الذي سدد من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن مباشرة.

بمرور الوقت، سيطر برشلونة على مجريات المباراة، وتلقى سيرخيو أجويرو تمريرة بينية، لينفرد على إثرها بالمرمى، لكن المقدوني ستول ديميتريفسكي، حارس مرمى فايكانو، خرج من مرماه في الوقت المناسب وينقذ مرماه من هدف .

عاد فايكانو لنشاطه الهجومي من جديد، وسدد رادميل فالكاو من خارج المنطقة في الدقيقة 20، لكن الكرة اصطدمت بجيرارد بيكيه، لاعب برشلونة، لتخرج الكرة إلى ركنية لم تسفر عن شيء.

ورد برشلونة بهجمة منظمة في الدقيقة 26، انتهت بتسديدة من داخل المنطقة عبر سيرجينو دست، لكنه وضع الكرة بمحاذاة القائم الأيسر.

وجاءت الدقيقة 30 لتشهد هدفا لمصلحة فايكانو عن طريق فالكاو، بعدما تلقى تمريرة بينية من تريخو، الذي استخلص الكرة من سيرخيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، ليراوغ المهاجم الكولومبي بيكيه، ويسدد بيسراه من داخل المنطقة، لتصطدم الكرة بباطن القائم الأيمن ثم عانقت الشباك.

حاول برشلونة إدراك التعادل سريعا، وكاد أن يتحقق ما أراد عن طريق دست في الدقيقة 36، حيث تلقى تمريرة عرضية من الجهة اليسرى عبر ديباي، ليسدد مباشرة وهو بمواجهة المرمى تماما، لكنه أطاح بالكرة بعيدة تماما وسط دهشة الجميع.

في المقابل، أهدر ألفارو جارسيا فرصة لمضاعفة النتيجة لمصلحة فايكانو، في الدقيقة 41، حينما سدد من خارج المنطقة، لكنه وضع الكرة أعلى العارضة بقليل، لينتهي الشوط الأول بتقدم فايكانو بهدف نظيف.

بدأ الشوط الثاني، بهجوم من جانب برشلونة، وسدد نيكولاس جونزاليس من على يسار المنطقة في الدقيقة 50، لكنه وضع الكرة خارج الملعب.

وأضاع أجويرو فرصة مؤكدة لبرشلونة في الدقيقة 58، بعدما تلقى تمريرة انفرد على إثرها بالمرمى، لكنه تسديدته ارتطمت في دفاع فايكانو.

وأثمر هجوم برشلونة عن حصوله على ركلة جزاء في الدقيقة 70، عقب تعرض ديباي للإعاقة من أوسكار فالنتين، لاعب فايكانو، داخل منطقة الجزاء.

ونفذ ديباي ركلة الجزاء، لكن ديميتريفسكي تصدى للكرة بنجاح.

وشدد برشلونة من هجماته خلال الوقت المتبقي من اللقاء، وأهدر فرصة خطيرة في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، بعد كرة طولية رائعة إلى لوك دي يونج الذي سدد كرة من الطرف الأيمن بعد خروج حارس المرمى لكنها جاءت أعلى العارضة.

وأرسل أجويرو كرة عرضية من الطرف الأيسر في الدقيقة السابعة من الوقت الضائع، قابلها جافي بتسديدة غير متقنة من داخل المنطقة، لينتهي اللقاء بخسارة برشلونة أمام فايكانو.