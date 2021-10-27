 السيسي: النزاعات في المنطقة هي المحرك الأول للهجرة غير الشرعية - بوابة الشروق
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السيسي: النزاعات في المنطقة هي المحرك الأول للهجرة غير الشرعية

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 12:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 12:27 م
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ لقاءه مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، شهد الاتفاق على استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكّد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني بقصر الاتحادية، اليوم الأربعاء، العمل مع دول المنطقة لإيجاد حلول لجذور هذه الأزمة، وبصفة خاصة تسوية الأزمات والنزاعات القائمة بالمنطقة.

وأشار إلى أنّ تلك النزاعات تعد المحرك الأول للهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أهمية تقاسم أعباء هذه الظاهرة، والعمل على تشجيع زيادة الوعي العام تجاه سبل وقنوات الهجرة الشرعية.

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