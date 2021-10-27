أمير الكويت يدين الهجوم الإرهابي بمحافظة ديالي العراقية

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بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، ببرقيتي تعزية إلى الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أدان فيهما الهجوم الإرهابي بمحافظة ديالي العراقية.

وأعرب أمير الكويت عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، سائلا المولي عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، أكد أمير الكويت استنكار بلاده وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء والمنافي لكافة الشرائع والقيم الإنسانية.