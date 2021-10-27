مدير النقد الدولي بالشرق الأوسط: رفع التعاون الإقليمي نقطة مضيئة خلال المرحلة المقبلة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الدكتور جهاد أزعور، إن هناك مجموعة من نقاط التلاقي بين دول المنطقة تضم الضرورة لتطوير قطاع التكنولوجيا أو القطاعات الصديقة للبيئة، وتوفير فرص العمل للشباب الذين يشكلون الشريحة الأكبر بها.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء، أن الاختلافات تكمن في إجراء مجموعة من الدول بعض الإصلاحات والإجراءات مثل مصر والمغرب مؤخرًا، قائلًا إن هناك دولًا أخرى بالمنطقة أسرعت وتيرة الإصلاح وتمكنت من مواجهة الجائحة بكلفة أقل.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة لتلك الدول تشهد الانتعاش والتسريع من عملية النهوض، بشكل يُمكن القطاع الخاص من لعب دور أكبر وخلق فرص عمل، منوهًا في الوقت نفسه إلى أن بعض دول المنطقة تعاني من تراجع الوضع الاقتصادي، وبعضها يعاني من نزاعات أو صراعات كما هو الحال باليمن أو سوريا أو ليبيا.

وشدد مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، على ضرورة رفع التعاون الإقليمي بالمنطقة، واصفًا إياه بأنه «إحدى النقاط المضيئة خلال المرحلة المقبلة، وخاصة التعليم والبحوث والاستثمار بالطاقات المتجددة».