المحكمة العليا الهندية تأمر بتحقيق بشأن اتهامات باستخدام الحكومة لبرنامج تجسس

أمرت المحكمة العليا الهندية لجنة من الخبراء بالتحقيق فيما إذا كانت إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد استخدمت برنامج التجسس الإلكتروني، "بيجاسوس"، لمراقبة قادة المعارضة والنشطاء وأباطرة المال والقضاة والصحفيين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء أن هيئة المحكمة العليا المؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس المحكمة، إن.في. رامانا، قالت في أمرها اليوم الأربعاء، إن الانتهاك المحتمل لحق المواطنين في الخصوصية وحرية التعبير أجبرها على البحث عن الحقيقة في هذه القضية.

كما جاء في أمر المحكمة أن الحكومة لا تستطيع دائما الحصول على "تصريح مرور مجاني" بحجة الأمن القومي.

وخلال جلسات سابقة، نفى محامي الحكومة توشار ميهتا أي مراقبة غير قانونية، وقال إن أي برنامج من البرمجيات يستخدم لمكافحة الإرهاب لا يمكن الكشف عنه بشكل علني.

وعرضت الحكومة تشكيل لجنة الخبراء الخاصة بها "لتبديد الرواية الخاطئة"، ورفضت المحكمة اليوم الأربعاء هذا الطلب.

ويعد الحكم انتكاسة لحكومة مودي، التي رفضت الإدلاء ببيان حول ما إذا كان برنامج التجسس، الذي طورته شركة "إن.إس.أو جروب ليمتد" الإسرائيلية، قد تم استخدامه لمراقبة مواطنين عاديين أم لا.

وإذا كشف التحقيق عن تجسس من جانب الحكومة، فمن المحتمل أن يضعف هذا شعبية مودي قبل الانتخابات العامة الحاسمة العام المقبل.