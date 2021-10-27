نهاد أبو القمصان: أحكام الابتزاز الإلكتروني تكون مشددة في الحبس والتعويض المدني

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، تلقيها الكثير من حالات الابتزاز عبر الإنترنت، موضحة أن بعض الأزواج يستسهلون إرهاب زوجاتهم بالابتزاز حال طلب الطلاق أو الخلاف، كما أن بعض الأزواج يستخدمون صورا وفيديوهات ضد زوجاتهم حال وجود خلاف بينهم.

وطالبت في حوار مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، كل سيدة بضرورة رفض التصوير عارية حتى مع زوجها لأسباب مختلفة تعرضها للخطر، قائلة: «على السيدات الحذر من التصوير عاريات بسبب حالات إصلاح الكمبيوتر والتليفونات على يد متخصصين».

وأوضحت أنه «لا فرق في العقوبة في حالات الابتزاز بين الزوج وغيره في مسميات العلاقات، والزوج يأخذ أقصى عقوبة حال ابتزاز زوجته»، لافتة إلى وجود فرق بين الموافقة على التصوير والسماح بنشر الصور.

وأكدت أن كل الجرائم الإلكترونية تنظرها المحكمة الاقتصادية، قائلة إن أحكام الابتزاز الإلكتروني تكون مشددة في الحبس والتعويض المدني.