قال الإعلامي أحمد موسى، إن منظمة الصحة العالمية للأغذية (الفاو) أصدرت تقريرًا عن الأغذية حول العالم أكدت فيه أن أسعار المواد الغذائية قفزت بنسبة تقترب من 33% خلال شهر سبتمبر الماضي، مؤكدًا أن هناك قفزة في الأسعار العالمية في اللحوم والألبان والحبوب والسكر والزيوت.

وأوضح موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن المنظمة أكدت حدوث انكماش في العرض وزيادة الطلب على القمح، وأن أسعار الحبوب سجلت زيادة 41% على أساس سنوي بفعل انكماش كميات التصدير؛ لافتًا لتحذير العالم من الخطر المقبل بسبب البراكين والزلازل والفيضانات والتصحر ومشاكل كثيرة جدًا.

وتابع أن المنظمة أكدت ارتفاع نسبة الزيوت بنسبة 60% بسبب ارتفاع الطلب العالمي على الطلبات، ومنتجات الألبان زادت بنسبة 16%، كما زاد السكر بنسبة 53.5%، فيما حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع الغذاء في العالم منذ 10 أعوام.

ولفت إلى أن سعر برميل البترول وصل إلى 86 دولارًا، مشيرًا إلى تحذير (الفاو) من الارتفاع الكبير في القمح والأغذية؛ حيث تم تسجيل ارتفاع في كافة الأغذية، كما أن كثرة الطلب وقلة الإنتاج سيكون سببًا في هذه الارتفاعات.

وأشار إلى أن المنظمة تحدثت عن القفزة العالية في الأغذية مع ارتفاع أسعار الطاقة وأزمتها. فيما تناول تقرير آخر ارتفاع المواد الغذائية بنسبة 40%؛ وكان هذا أيضًا بسبب تخزين الصين لنسب كبيرة من المواد الغذائية.

وأكد ارتفاع أسعار المعادن والمحاصيل الزراعية والمواد الغذائية، وتكاليف الإنتاج في البورصات العالمية، مشيرًا إلى أن هذه القفزات سيكون لها تأثيرات على كافة دول العالم، إضافة إلى أن تكاليف الشحن زادت حتى 3 أضعاف؛ بحسب صندوق النقد الدولي، الذي توقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من 45%.

وأشار موسى، إلى أن طفرة الأسعار ستؤدي إلى تحويل 742 مليار دولار من الدول المستوردة إلى الدول المنتجة.

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