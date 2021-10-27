رئيس جامعة طنطا يفتتح مبنى الدراسات العليا الجديد بكلية الحقوق

افتتح الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، المبنى الجديد للدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة طنطا.



جاء ذلك بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد إبراهيم القائم بعمل عميد كلية الحقوق.



وأجرى رئيس الجامعة جولة داخل المبنى الجديد، تفقد خلالها القاعات الدراسية ومدرجات المبنى الجديد، موضحاً تجهيز المبنى وفقًا لأحدث النظم التعليمية، بما في ذلك السبورات التفاعلية، والاهتمام بالمسارات الحركية لدخول وخروج ذوي الهمم، وكذلك الأماكن المخصصة لهم داخل المدرجات.



وأكد الدكتور كمال عكاشة أن المبنى الجديد يقدم الخدمات التعليمية لطلاب الدراسات العليا بكلية الحقوق، وتم دعم البنية التكنولوجية بالمبنى لتقديم كافة الخدمات الطلابية رقميا، مشيراً إلى أن المبنى يتكون من ٧ طوابق، ويضم ١٢ قاعة للتدريس مجهزة بأحدث الأجهزة والوسائل التعليمية ومعملين للحاسب الآلي.