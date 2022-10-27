قالت المطربة اللبنانية ديانا حداد إنها مستعدة لتقديم ديو غنائي مع الفنان محمد رمضان، مؤكدة أنه من أهم النجوم الشباب في الوطن العربي، ولديه لون مميز خاص به.



وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "أهم شئ أن نقدم عمل يضيف لنا سويا بكلمات جيدة ومزيج يشبهنا"، مشيرة إلى أنها تحب الاستماع إلى جميع أعمال رمضان الغنائية، خاصة أغنية "نمبر وان".



وانتشر على مدار الأيام الماضية فيديو للفنان محمد رمضان صرح فيه بأنه يتمنى التعاون مع المطربة ديانا حداد في ديو غنائي، وذلك خلال أحد اللقاءات التي أجراها مع التليفزيون اللبناني عقب تكريمه وحصوله على جائزة النجم العربي الأكثر جماهيرية بمهرجان "موركس دور" في دورته الـ22، والتي حملت عنوان: "انهض يا لبنان".