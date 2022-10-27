طاقة الرياح في المملكة المتحدة تصل لرقم قياسي وتخفف الاعتماد على الغاز

قامت مزارع الرياح في بريطانيا بتوليد كميات قياسية من الكهرباء، اليوم الأربعاء، لتخفف اعتماد شبكة الكهرباء في البلاد على محطات الغاز الطبيعي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ولم تكن الرياح في أي فترة أكثر أهمية من الوقت الحالي، حيث تدخل بريطانيا موسم التدفئة في الشتاء والذي سيدفع فواتير الطاقة إلى مستويات مرتفعة غير مسبوقة.

وقد تثبت مزارع الرياح المتزايدة في البلاد الفارق بين مجرد شتاء باهظ التكلفة وشتاء كارثي لا توافي فيه إمدادات الطاقة المحدودة الطلب.

وارتفع معدل توليد طاقة الرياح إلى ما يربو على 9ر19 جيجاوات، ليتخطى الرقم القياسي الذي تم تسجيله في مايو من العام الجاري، وفقا لبيانات من شبكة الطاقة الوطنية.