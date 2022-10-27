أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 22 إصابة جديدة بالكوليرا، اليوم الخميس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 368 حالة، فيما ارتفع عدد الحالات المشتبه بها إلى 727 حالة.

ووفقا للبيان الصادر مساء اليوم، سجلت الوزارة حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 15 حالة وفاة، وزاد عدد الأسرة المستعملة بالمستشفيات للحالات المثبتة والمشتبه بها إلى 96 حالة.

واتسعت دائرة الإصابة لتصل إلى 39 منطقة مختلفة في لبنان في أقاليم عكار والمنة الضنية وطرابلس وبعلبك وزحلة وكسروان وزغرتا وبعبدا والمتن والنبطية وصيدا وجبيل.