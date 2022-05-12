محتجون في شمال غربي إيران يحاولون دخول مبان حكومية

حاول محتجون شمال غربي إيران دخول مبان حكومية دون جدوى، وفقا لتقارير إعلامية محلية من بينها تقرير لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأظهرت مقاطع فيديو اليوم الخميس عبر مواقع التواصل الاجتماعي حشودا من الأشخاص في مدينة مهاباد الكردية، لكن الملابسات لم تكن واضحة.

وذكرت وكالة "إرنا" أن الشرطة منعت المتظاهرين من دخول المباني الحكومية. ونشرت الوكالة عدة صور لمشاهد فوضوية في الشوارع ظهرت بها متاجر محترقة.

وأفادت منظمة "هينجاو" الحقوقية التي تتخذ من أوسلو مقرا لها، ولها اتصالات في المنطقة بوقوع اشتباكات مع قوات الأمن لقي على إثرها متظاهر واحد على الأقل حتفه في مهاباد.

وتشهد إيران احتجاجات جماعية مناهضة للنظام بعد وفاة أميني في منتصف الشهر الماضي.

وبحسب بيان أصدرته مؤخرا منظمة حقوق الإنسان الإيرانية المعارضة، والتي تتخذ من أوسلو مقرا لها،لقى 185 شخصا على الأقل حتفهم على أيدي قوات الأمن، من بينهم 19 طفلا، خلال الاحتجاجات.

من جهته، أعلن التليفزيون الإيراني عن وفاة 41شخصا من بينهم أفراد من قوات الأمن، خلال الأحتجاجات واعتقال أكثر من 700 آخرين، من بينهم 60 امرأة.

وانتقدالاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وعدة دول تعامل الشرطة الإيرانية مع الاحتجاجات.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على قادة إيرانيين.