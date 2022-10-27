 رئيس حزب المصريين: تعديل السياسة الاقتصادية للدولة يؤثر بالإيجاب على السوق المصري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس حزب المصريين: تعديل السياسة الاقتصادية للدولة يؤثر بالإيجاب على السوق المصري

حسين أبو العطا
حسين أبو العطا

نشر في: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 7:33 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 7:33 ص

أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الاقتصاد الوطني؛ باعتباره عصب الحياة وتوجيهه بتسهيل العقبات، وتهيئة المناخ للمستثمرين، ورجال الأعمال.

وأكد في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة "دي إم سي"، الأربعاء، أن هذه الخطوات جاءت لمجابهة التحديات الإقليمية والمحلية، مؤكدا أن مصر شهدت نموا اقتصاديا خلال السنوات السبع الماضية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم.

وأكد حرص الرئيس السيسي على مصلحة المواطن، من خلال رفع الحد الأدنى للمستوى المعيشي وتحسين دخله.

وأضاف أن تعديل السياسة الاقتصادية للدولة المصرية؛ لمواكبة الظروف العالمية سيكون ذو مردو عظيم على السوق المصري المرحلة المقبلة.

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