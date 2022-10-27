بولندا تزيل نصبا تذكارية تخلد الجيش الأحمر الشيوعي

أزالت بولندا أربعة نصبا تذكارية أخرى، شُيدت في العهد الشيوعي تخليدا لإنجازات الجيش الأحمر.

وقال مدير معهد الذكرى الوطنية، كارول نافروتسكي اليوم الخميس في جلوبتشيس بجنوب غرب بولندا، حيث تم هدم أحد النصب التذكارية هناك، إن النصب التذكارية كانت رموزا لنظام انعكست روحه في أفعال روسيا الحالية.

والجيش الأحمر مصطلح استُخدم لوصف غالبية قوات الاتحاد السوفيتي حتى عام 1946.

ووفقا للمعهد، كان قد تم تشييد حوالي 500 نصب تذكاري كرمز للعرفان في أماكن عامة في جميع أنحاء بولندا خلال الحقبة الشيوعية.

وكان الكثير من هذه النصب التذكارية الخاصة بالجنود الذين حاربوا القوات الألمانية النازية، قد هُدمت منذ ذلك الحين أو نُقلت إلى المتاحف. من ناحية أخرى، تحتفظ الدولة بمقابر عسكرية لمن سقطوا من الجيش الأحمر.