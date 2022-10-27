 الولايات المتحدة تتوعد روسيا بالرد إذا هاجمت أقمارها الصناعية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة تتوعد روسيا بالرد إذا هاجمت أقمارها الصناعية

أ ش أ
نشر في: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 10:28 م | آخر تحديث: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 10:28 م

توعدت الولايات المتخدة بالرد بطريقة "مناسبة" على أي هجوم روسي ضد أقمار اصطناعية تجارية أمريكية، مشيرة إلى أنها ستحمل روسيا مسؤولية أي هجوم من هذا القبيل في حال حدوثه.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم - إن أي هجوم على البنية التحتية الأمريكية سيواجه برد مناسب وبطريقة مناسبة .

يأتي ذلك ردا على تصريحات المسؤول بوزارة الخارجية الروسية كونستانتين فورونتسوف التي قال فيها إن الأقمار الصناعية التجارية التابعة للولايات المتحدة وحلفائها قد تصبح أهدافا مشروعة لموسكو.

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